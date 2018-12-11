РИАМО – 11 дек. Интернет-магазин Lamoda в первом квартале 2019 года планирует открыть в ТЦ «Атриум» в Москве первый офлайн-магазин, особенностью Lamoda Market станет частое обновление ассортимента, сообщает ТАСС.

«Офлайн-магазины Lamoda Market, первый из которых открывается в Москве, призваны стать связующим звеном между онлайном и традиционным ритейлом, привлечь новую аудиторию, задать новые стандарты качества в торговле одеждой, обувью и аксессуарами», — сказал сооснователь и CEO Lamoda Group Флориан Янсен.

Отличительной особенностью Lamoda Market станет частое обновление ассортимента. В магазине будет одновременно представлено до 200 брендов, наполнение будет меняться раз в месяц – это может увеличить количество покупателей и выручку магазина. Кроме того, в Lamoda Market можно будет примерить и забрать заказанную онлайн вещь.

«Инвестиции в проект по развитию традиционного ритейла в Lamoda не раскрывают. Компания примет решение о дальнейшем развитии розничной сети после изучения опыта работы первого магазина в течение нескольких месяцев», — добавляется в сообщении.

При этом компания продолжит фокусироваться на онлайн-торговле.