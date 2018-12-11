РИАМО - 11 дек. Порядка 600 школьников и студентов Московской области посетили с экскурсиями подмосковный парламент с начала 2018 года, экскурсанты познакомились с историей областной думы, ее составом, структурой и организацией работы депутатов, сообщается в материалах к пресс-конференции председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в РИАМО.

«Мособлдума в текущем году провела образовательную лекцию для членов Московского областного молодежного парламента и палаты молодых депутатов. В мероприятии приняли участие представители более двадцати муниципальных образований Московской области. С экскурсиями Мособлдуму посетили около 600 школьников и студентов Московской области», - отмечается в материалах.

В ходе экскурсий по Мособлдуме гости знакомятся с историей подмосковного парламента, составом, структурой и организацией работы, посещают залы заседаний фракций, представленных в думе, зал заседания думы, а также парламентскую библиотеку. В рамках визитов депутаты думы проводят для юных жителей Подмосковья парламентские уроки.

«В этом году прошли выборы в молодежные парламенты 55 муниципалитетов. На базе Мособлдумы была создана рабочая группа по организации контроля за подготовкой и проведением выборов», - добавляется в материалах.