РИАМО - 11 дек. На западе столицы начали расселять два пятиэтажных дома по программе реновации, с начала 2018 года по данной программе идет переселение жителей из 30 домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Одиннадцатого декабря в Западном административном округе Москвы, в районе Фили-Давыдково, началось переселение жильцов еще двух пятиэтажек по программе реновации. Таким образом, с начала текущего (2018 года – ред.) года по программе переселяется 30 домов в 22 новостройки», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что дома по адресам: улица Красных Зорь, дом 23 (ЗАО, район Можайский) и улица Константина Федина, дом 3 (ВАО, район Северное Измайлово – полностью расселены, а дом 5 на улице Константина Федина расселен и демонтирован по технологии «умного сноса».

«На западе Москвы в районе Фили-Давыдково продолжается переселение по программе реновации. На улице Олеко Дундича смотровые ордера получили жильцы домов 33 и 35, корпус 1. Это панельные дома 1958 и 1959 года постройки соответственно», – дополнил Левкин.

По его словам, стартовый дом, куда идет переселение, находится по адресу: улица Малая Филевская, дом 22. На первом этаже новостройки располагается центр информирования по переселению.

Он напомнил, что в Фили-Давыдкове реновация стартовала 17 ноября, когда в новостройку на Малой Филевской «поехали» два дома по адресу: улица Олеко Дундича, 29 и 31.

В Западном округе в программу реновации вошли 558 домов площадью почти 1,7 миллиона квадратных метров, утверждено 28 стартовых площадок. В районе Фили-Давыдково включено 119 домов, определено шесть «стартов». Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.