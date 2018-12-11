РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. В подмосковном Королеве 14 декабря на итоговом заседании координационного совета обсудят план капитального ремонта на 2019-2023 годы, сообщается на сайте совета.

Четвертое заседание координационного совета, на котором подведут итоги работы за год и обсудят планы, состоится в конференц-зале ДиКЦ «Костино» в 14:30.

«На заседании участники обсудят план реконструкции, ремонта и строительства тротуаров и ливневой канализации, план капитального ремонта, ремонта подъездов и благоустройства на 2019-2023 годы и предложат их на утверждение в городской совет депутатов», – говорится в сообщении.

Также на заседании обсудят план по развитию наружных сетей освещения и утвердят перечень дорог, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние в 2019 году.

Принять участие в заседании смогут все желающие.