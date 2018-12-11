РИАМО - 11 дек. Из-за прошедшего снега с дождем в некоторых районах Москвы высота сугробов уменьшилась, но в районе МГУ снежный покров только стал выше и достиг 20 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первых числах месяца высота снежного покрова колебалась от 2 до 6 сантиметров. А уже к завершению первой декады сугробы заметно подросли. Меньше всего они были в центре города, на метеостанции «Балчуг» - 14 сантиметров, а больше всего - в районе ВДНХ, МГУ и Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева — до 17 сантиметров.

«В начале наступившей недели Московский регион пересекали атмосферные фронты. Осадки шли практически целые сутки и были в двух фазах: снега и мокрого снега. В результате чего где-то высота снега увеличилась, а где-то уменьшилась. Так, в центре города, где температура была выше, чем в других районах, шел снег с дождем, и высота сугробов уменьшилась с 14 до 12 сантиметров», — говорится в сообщении.

В районе МГУ, напротив, за сутки сугробы подросли на 3 сантиметра, и к утру вторника их высота увеличилась от 17 до 20 сантиметров. А в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии высота снега почти не изменилась и осталась на уровне 17 сантиметров.

Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов в Москве к выходным может приблизиться к 20 сантиметрам.