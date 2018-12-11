РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. В связи с переездом в новое помещение офис многофункционального центра в поселке Октябрьский Люберец не будет принимать заявителей 15 и 16 декабря, сообщается в официальном аккаунте МУ «Люберецкий МФЦ» в Instagram.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с преобразованием сектора «Октябрьский» в отдел приема заявителей «Октябрьский» и переездом его в другое помещение, прием заявителей 15 и 16 декабря по адресу: Люберцы, поселок Октябрьский, микрорайон Восточный, дом №1 осуществляться не будет», – говорится в сообщении.

С 17 декабря прием заявителей отдела «Октябрьский» будет производиться по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №39Б.