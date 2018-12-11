РИАМО - 11 дек. Более 100 мероприятий запланировали провести в Московской областной думе в первом квартале следующего года, в том числе круглые столы и выездные заседания комитетов, сообщается в материалах к пресс-конференции председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в РИАМО.

«На первый квартал 2019 года Мособлдума запланировала свыше 100 мероприятий – планируется рассмотреть около 30 законов региона, провести около 40 мероприятий: выездные комитеты, круглые столы, конференции и другие», - отмечается в материалах.

В частности, планируется подвести итоги государственной кадастровой оценки за 2018 год, обсудить проблемы в лекарственном обеспечении жителей, повышение эффективности бюджетных расходов. Кроме того, в планах провести выездные заседания профильного комитета думы на полигонах твердых бытовых отходов «Анино», «Долгопрудный», «Слизнево» и «Царево».

«В 2018 году думой было проведено более 300 мероприятий: выездные и расширенные заседания комитетов, круглые столы, семинары, слушания, заседания «Открытой трибуны», рабочих групп и другое», - добавляется в материалах.

В текущем году были введены штрафы для депутатов Мособлдумы за пренебрежение своими обязанностями. Речь идет о пропуске без уважительной причины заседаний думы, комитетов, мероприятий парламента. Под штрафами подразумевается лишение квартальных премий, сокращение ежемесячных выплат и даже лишение мандата. Данная мера касается всех депутатов без исключения - как работающих на профессиональной основе, так и на освобожденной.