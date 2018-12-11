РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. В Доме культуры «Саввино» в Балашихе 15 декабря организуют новогодний праздник для детей с ограничениями по слуху, мероприятие посетят порядка 80 человек из разных городов Московской области, сообщил «РИАМО в Балашихе» организатор мероприятия, директор Центра содействия инвалидам по слуху Московской области Михаил Пятницын.

«Детская новогодняя елка, которая соберет 80 детей с нарушениями слуха из разных городов Подмосковья состоится в ДК «Саввино» 15 декабря в 11:30. Она пройдет на понятном детям языке жестов. Дед Мороз и Снегурочка покажут свое новогоднее представление, а аниматоры и ростовые куклы проведут для маленьких гостей занимательные мастер-классы по аквагриму, изготовлению пряников и поделок из бумаги», – сказал собеседник агентства.

Пятницын добавил, что изюминкой праздника станет химическое шоу с волшебными экспериментами.

Кроме того, на празднике состоится чаепитие со сладкими угощениями.

«Все участники получат сладкие подарки», – подчеркнул Пятницын.