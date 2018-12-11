РИАМО - 11 дек. В следующем году депутаты Московской областной думы рассмотрят вопрос сокращения производства и потребления пластика, а также обсудят меры поддержки производителей изделий из перерабатываемых и вторичных материалов, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В 2019 году Мособлдума займется проработкой вопроса сокращения производства и потребления пластика, а также мер стимулирования производства изделий из перерабатываемых и переработанных материалов – спикер Мособлдумы дал соответствующее поручение профильному комитету парламента. К данной теме будут подключены эксперты, представители бизнес-сообщества, экологи, общественность», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что также депутаты Мособлдумы рассмотрят вопрос о правовом статусе лиц, применяющих методы народной медицины, и месте данных методов лечения в медицинской деятельности.

«Областной парламент прорабатывает инициативу о нанесении предупреждающих надписей и изображений на упаковку никотиносодержащих жидкостей для электронных устройств для потребления табака», - отметил Брынцалов.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.