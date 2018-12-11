РИАМО - 11 дек. Делегации из парламентов Азербайджанской Республики и Костромской области посетят Мособлдуму в 2019 году, в 2018 году Мособлдуму посетили с официальным визитом 22 делегации, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«В текущем году была проделана работа по активизации сотрудничества с международными и региональными парламентами. В планах 2019 года – визиты в думу делегаций из парламентов Азербайджанской Республики и Костромской области, наши депутаты в рамках обмена опытом и в соответствии с подписанными соглашениями посетят Финляндию», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в 2018 году были подписаны два соглашения о сотрудничестве: с советом региона Уусимаа (Финляндская Республика) и с Костромской областной думой. На данный момент такие соглашения подписаны с 15 парламентами мира и шести субъектов России.

«В 2018 году Мособлдуму посетили с официальным визитом 22 делегации – представители 11 зарубежных парламентов и 11 региональных. В прошлом году Мособлдуму посетили представители трех зарубежных парламентов. Представители Мособлдумы в текущем году в рамках обмена опытом посетили шесть стран и восемь субъектов страны», - отметил Брынцалов.