РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 дек. Дошкольники в подмосковном Королеве подарили шапочки и носочки недоношенным малышам в рамках акции «Согреем маленькую жизнь», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель горбольницы.

Акция «Согреем маленькую жизнь» проходит в Королеве в пятый раз по инициативе заместителя руководителя городской администрации Виктории Королевой.

«Юные воспитанники детских садов Королева сегодня (11 декабря - ред.) вместе с воспитателями посетили отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Ребята подарили отделению изготовленные вместе с воспитателями шапочки, носочки, пледы и детские игрушки», – сказал представитель горбольницы.

В акции приняли участие воспитанники из 45 детских садов города. Дошколята также поздравили врачей и медсестер с наступающим Новым годом.