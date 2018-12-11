РИАМО - 11 дек. Более 40 тысяч квадратных метров бывшей ткацкой фабрики благоустроят в Балашихе, сообщил во вторник на пресс-конференции РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Частный объект, но в рамках точки роста ткацкая фабрика будет совсем другим объектом, не тем заброшенным, а это будет современный объект порядка 40 тысяч квадратных метров, которые будут преобразованы в офисные и торговые помещения. Это будет место притяжения, проведения досуга для жителей с благоустройством», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в городе благоустроили парк «Пехорка», который каждый месяц посещают более 100 тысяч человек.