РИАМО - 11 дек. К 1 января 2019 года в Московской области планируется создать интерактивную карту пунктов приема вторичного сырья, карта появится на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мы также сделаем до 1 января карту интерактивную, где будут расположены пункты вторичного сырья», - сказал Хромушин.

Он добавил, что карта появится на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.