РИАМО - 11 дек. У участников Всероссийского правового диктанта затруднения вызвали вопросы, касающиеся жилищного права, лучше всего писавшие разбираются в семейном праве, сообщил во вторник журналистам директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь.

«Наибольший уровень знаний был показан по вопросам, которые касались семейного права, а наибольшую сложность вызвали вопросы по жилищному праву», - сказал Гринь.

Он отметил, что Всероссийский правовой диктант был посвящен 25-летию конституции РФ, поэтому значительная часть вопросов касалась конституционного права.

«Если говорит о соотношении юридического образования и рода деятельности, то наибольший процент правильных ответов показали социальные работники аппарата государственных учреждений. На втором месте правоохранительные органы, на третьем - работники, которые оказывают профессиональные юридические услуги», - добавил Гринь.

Всероссийский правовой диктант, посвященный 25-летию конституции РФ, прошел во всех 85 субъектах Российской Федерации с 3 по 10 декабря. Организацией и проведением диктанта занимались региональные отделения Ассоциации юристов России.

Диктант проходил в два этапа: первый стартовал 3 декабря в режиме онлайн на официальном портале – юрдиктант.рф, второй этап состоялся 7 декабря, когда во всех 85 субъектах Российской Федерации прошло очное тестирование. Написать диктант могли все желающие старше 14 лет.

Задание диктанта было в виде теста из 30 вопросов, на его прохождение давалось 60 минут. Каждый написавший диктант получил сертификат об участии, а также информационный материал по допущенным ошибкам.