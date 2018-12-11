РИАМО - 11 дек. В следующем году в Московской области урнами для раздельного сбора отходов могут оснастить автобусные остановки, сообщил во вторник журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы думаем начать с автобусных остановок, в первую очередь, потому что это наиболее знаково и востребовано. Сейчас висят очень хорошие баннеры, плакаты по раздельному сбору, и понятно, что когда ты поднимаешь голову вверх и видишь плакат с синим и серым бочонком, то ты хочешь это видеть и внизу около остановки. Поэтому есть такое поручение отдельное, мы по нему отрабатываем, я думаю, что мы в следующем году это обязательно предусмотрим», - сказал Хромушин.

Ранее он отметил, что установку контейнеров для раздельного сбора мусора в Подмосковье полностью завершат летом следующего года.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.