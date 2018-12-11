РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 дек. Свыше 900 кубометров снега вывезли за неделю с дорог подмосковного Королева, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

Работы по очистке улиц, дорог и дворовых территорий дорожными службами ведутся круглосуточно.

«Только за прошедшую неделю, с 4 по 11 декабря, предприятием благоустройства «Автобытдор» с улиц Королева было вывезено 915 кубометров снежных масс», – написал Даниленко.

При обработке дорог и тротуаров от образования наледи израсходовано 265 тонн соли и 90 кубометров пескосоляной смеси.

Сообщить о плохой уборке снега можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.