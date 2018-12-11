РИАМО - 11 дек. В Подмосковье активно развивается туризм, вводить туристический сбор в регионе не планируется, по итогам 2018 года ожидается увеличение турпотока до 15 миллионов человек, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Московской области разговоров о введении туристического сбора пока точно не ведется. Вообще туристическая сфера у нас сейчас активно развивается, Подмосковье входит в тройку лидеров по развитию событийного туризма, поток туристов в регионе постоянно увеличивается», - сказал Брынцалов.

Он рассказал, что в 2013 году турпоток составлял 8 миллионов человек, в 2017 году вырос до 14,1 миллиона человек. По итогам 2018 года ожидается увеличение турпотока до 15 миллионов человек.

«Введением туристического сбора мы можем только отпугнуть туристов. Мы же, в свою очередь, сейчас нацелены как раз на их привлечение и дальнейшее развитие инфраструктуры. Поэтому, на мой взгляд, введение туристического сбора в регионах, где туристический потенциал высок и перспективен, нецелесообразно», - отметил Брынцалов.

По его словам, росту способствовало, прежде всего, увеличение числа объектов туристского показа, благоустройство территорий и строительство новых гостиниц. Одно из недавних новшеств – запуск проекта «Зима в Подмосковье» - также существенно поможет укрепить туристический рейтинг региона.