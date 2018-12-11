РИАМО - 11 дек. В результате возгорания общей площадью 1 тысяча квадратных метров на складе в подмосковном Щелкове пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области

Во вторник в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, город Щелково, улица Фабричная, дом 1. В 12:30 объявлен повышенный ранг пожара №2. По состоянию на 13:10, площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров. В 13:38 локализация возгорания.

«Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 22 единицы техники, 71 человек, в том числе от МЧС девять единиц техники, 26 человек», - говорится в сообщении.