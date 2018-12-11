РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 дек. В подмосковной Балашихе минувшей ночью сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме в СНТ «Поляна», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 11 декабря в 00:03 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Балашиха, СНТ «Поляна». В 2:00 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 11 человек, кроме того было использовано три единицы техники.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Причины возгорания устанавливаются.