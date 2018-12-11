РИАМО - 11 дек. В 2018 году в Московской области начали рекультивацию четырех мусорных полигонов, на трех из них - «Электросталь», «Быково» и «Кашира» - работы уже завершены, сообщил журналистам зампред правительства – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«Мы начали рекультивацию четырех полигонов, три из которых закончены. Сейчас уже заканчивается сдача-приемка результатов выполненных работ», - сказал Куракин.

Он уточнил, что в текущем году завершены работы на мусорных полигонах «Электросталь», «Кашира» и «Быково».

Он добавил, что на выполнение работ на этих объектах было затрачено 1,7 миллиарда рублей бюджетных средств.

«Работы были выполнены с опережением срока, досрочно были сданы», - добавил Куракин.