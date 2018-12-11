РИАМО - 11 дек. Пожарные локализовали возгорание на складе на площади 1 тысяча квадратных метров в подмосковном Щелкове, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Во вторник в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, город Щелково, улица Фабричная, дом 1.

«В 12:30 объявлен повышенный ранг пожара №2. По состоянию на 13:10, площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров. В 13:38 локализация на площади 1 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 22 единицы техники, 71 человек, в том числе от МЧС: девять единиц техники, 26 человек.