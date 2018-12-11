РИАМО - 11 дек. В стенах областного парламента откроется выставка продукции сельхозпроизводителей Подмосковья, она будет посвящена юбилею Мособлдумы, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Сегодня подмосковная сельхозпродукция конкурентоспособна, востребована и отвечает запросам самого требовательного покупателя. В этом смогут убедиться и гости выставки, организованной в Московской областной думе. Здесь будет представлена продукция 22 наших лучших сельхозпроизводителей», – отметил Разин.

Выставка приурочена к 25-летию Мособлдумы и пройдет под названием «Достижения агропромышленного комплекса Подмосковья – 25 лет в фермерском строю».

«Участники выставки представят экспозиции, расскажут гостям о своей деятельности и проведут дегустацию продукции. Так что можно будет не только увидеть разнообразие сельхозтоваров подмосковных предприятий, агропромышленных холдингов и фермерских хозяйств, но и узнать подробно, как и где это было произведено, и проверить качество продуктов», – заверил министр.

Он уточнил, что выставка станет дополнительной рекламной площадкой для подмосковных аграриев.

«В ходе выставки планируется награждение более 20 глав предприятий АПК области дипломами, благодарственными письмами и почетными грамотами Московской областной думы за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе», – резюмировал Разин.