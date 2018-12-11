РИАМО - 11 дек. Ноу-хау этого года представили на большой семиметровой ледяной горке на Профсоюзной улице в столице, там можно будет кататься в любую погоду, так как при монтаже используют искусственный и натуральный лед, сообщил на пресс-туре на монтаже горки в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» заместитель директора компании «Вьюговей Ледяные Скульптуры» Олег Чернышев.

Он отметил, что ледяная горка откроется вместе с фестивалем 14 декабря. На ней будут поддерживать минусовую температуру для катания в любую погоду.

«В этом году эта горка отличается тем, что горка будет работать в любую погоду, независимо от температуры. Как известно, зимы нас подводят периодически, если горку сделать из чистого льда, есть вероятность что она подтает. Мы решили совместить декорации, украшения горки из определенных материалов, которые не боятся оттепели, и натурального льда» , - сказал Чернышев.

По его словам , площадка на Профсоюзной улице посвящена XIX веку, тема горки - театр. Декорации будут выполнены в виде театра, воссоздадут занавес. Скульптуры будут представлять героев сказки «Щелкунчик».

Горка бесплатная, каждый желающий может приходить и кататься.

«В этом году горка намного длиннее. Высота 7 метров и длина проката – 120 метров. Два ската. Декорации в виде льда. Все будет красиво подсвечено», - добавил Чернышев.

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать с 14 декабря по 13 января по всему городу. На них создадут сказочную атмосферу зимних каникул. Гостей ждут нарядные елки, ледяные горки, катки, светящиеся инсталляции.