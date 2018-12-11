РИАМО - 11 дек. В доме правительства Московской области открылась выставка «Цифровая неделя в Подмосковье 2018», ее работа продолжится до 14 декабря, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Выставку организует ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при поддержке Государственной думы в целях укрепления международного сотрудничества и развития отечественных разработчиков.

«Когда мы говорим о цифровой экономике, мы в первую очередь говорим о цифровизации, о все большей цифровизации взаимоотношений государства и бизнеса», - сказал первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

Он также отметил, что большое количество услуг в нынешнее время оказывается в электроном виде.

В работе выставки примут участие правительство Московской области, главы городских округов и муниципальных районов Московской области, а также представители всех областей - субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации, представители Совета Федерации ФС РФ и Государственной думы.

Основная цель выставки - это информирование руководителей, отвечающих за выполнение задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», о новейших мировых трендах в области технологий цифровизации; изучение и обмен между регионами положительным опытом использования современных технологий и платформенных решений, который позволит эффективнее планировать их внедрение.

В рамках выставки состоятся пленарное заседание и обучающие семинары.

Выставка проходит с 10 по 14 декабря 2018 года в доме правительства Московской области.