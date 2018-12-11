РИАМО - 11 дек. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, на Профсоюзной улице начали монтаж ледяной семиметровой горки, для которой используют 500 кубиков льда, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«В строительстве будет задействовано 500 кубиков льда. Задача - сымитировать снег, они будут бело-голубые с небольшими ледяными скульптурами. Горка посвящена сказке «Щелкунчик», будут герои изо льда, все декорации будут так сделаны, что жители могут рассчитывать, что горка никогда не потечет. Она будет работать в плюс 9-10 градусов. Но это будет иллюзия того, что это снег. В этом вся прелесть скульпторов, которые стараются», - сказала представитель оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

По ее словам, площадка фестиваля посвящена концу XIX века, фестиваль - это ретро-футуризм.

Покататься на горке можно в любую погоду: для создания конструкции горки специалисты использовали и искусственный лед, и лед натуральный, который по фестивальной традиции привезли с уральских озер, расположенных недалеко от Екатеринбурга.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках фестиваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг, пройдут балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, мастер-классы и спортивные игры.

Фестиваль проводится в рамках цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны». На площадках будет более 500 новогодних елей, а самая высокая (высотой 20 метров) установлена на Манежной площади. Прошлый фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек, включая более 4 миллионов туристов из регионов и из-за рубежа.