РИАМО - 11 дек. В Центральном доме журналистов завершилась церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась на 92-м году жизни, передает корреспондент РИАМО.

Всех, находящихся в зале ЦДЖ, попросили покинуть помещение. Несмотря на то, что церемония прощания шла три часа, некоторые люди не успели возложить цветы к гробу и оставили их на ступенях, ведущих к залу.

Гроб вынесли из зала погрузили в катафалк. Алексееву похоронят на Троекуровском кладбище.

Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года председатель МХГ. В 2002–2012 годах – член комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).