РИАМО - 11 дек. Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года вырастет до прожиточного минимума и составит 11280 рублей, сообщает ТАСС.

«С 1 января 2019 года МРОТ устанавливается в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года», - говорится в материалах к заседанию Госдумы.

Повышение МРОТ относительно уровня, установленного с 1 мая 2018 года (11163 рубля в месяц), составит 117 рублей.

Рост минимального размера оплаты труда затронет порядка 3,7 миллиона работников.