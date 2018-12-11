РИАМО - 11 дек. Общая площадь возгорания на складе в подмосковном Щелкове составляет 800 квадратных метров, в тушении участвуют 10 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Во вторник в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, город Щелково, улица Фабричная, дом 1.

«По прибытию первого пожарного подразделения ПСЧ-44 установлено, что происходит горение склада на площади 800 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: десять единиц техники, 30 человек.