РИАМО - 11 дек. Число обращений жителей к депутатам Московской областной думы возросло в два раза в 2018 году, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«В 2018 году в Мособлдуму поступило более 4,6 тысячи обращений жителей. Наибольшее количество обращений касалось вопросов социальной сферы, ЖКХ и экономики. Для сравнения: В 2017 года в Думу поступило чуть больше 2,5 тысячи обращений, в текущем году их количество выросло почти в два раза», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что жители Московской области стали больше обращаться через официальный сайт думы – в текущем году из всех поступивших обращений 74% поступило через сайт, в прошлом году этот показатель составлял 65%.

«Депутаты также еженедельно ведут приемы в приемной областного парламента – в 2018 году прошло около 60 приемов. Было принято около 150 жителей региона. Большинство вопросов решено положительно», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что приемы жителей депутаты думы ведут и в своих избирательных округах – в текущем году они приняли почти 10 тысяч жителей региона, поступило свыше 15 тысяч обращений, 45% обратившихся получили положительное решение по своим вопросам.

Также в 2018 году в избирательных округах депутаты провели свыше 12 тысяч мероприятий. Среди них контроль хода строительства и реконструкции объектов здравоохранения, образования, региональных и муниципальных дорог; проведение приемов жителей; контроль исполнения государственных программ; участие в мероприятиях муниципалитетов и так далее.