РИАМО - 11 дек. Власти Подмосковья не исключают возможности изъятия территории мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе у собственника для решения проблем с полигоном, сообщил журналистам зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Собственник этого земельного участка (полигон «Ядрово» - ред.) ведет рекультивацию сам, там нет бюджетных средств, это, казалось бы, плюс, но мы видим, что собственник с работой не справляется. Мы с Евгением Акимовичем (Хромушиным, министром ЖКХ Подмосковья - ред.) сейчас готовим совместный план, по сути, антикризисный план по «Ядрово». Не исключено, что будет стоять вопрос об изъятии этой территории у собственника», - сказал Куракин.

Он отметил, что такие меры будут вынужденными, если благодаря работе собственника необходимые результаты не будут достигнуты.

В июне на полигоне «Ядрово» запустили факельную установку для дегазации. После тестирования мощность установки увеличена, теперь она способна перерабатывать до 1,3 тысячи кубометров в час.

До этого на старой карте полигона «Ядрово» были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в регионе и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.