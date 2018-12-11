РИАМО - 11 дек. Депутаты Московской областной думы поддерживают активное общение с жителями в социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

«Подавляющее большинство депутатов зарегистрированы в социальных сетях – в частности, в самой популярной на данной момент соцсети Instagram представлены 42 депутата из 50, не считая фракционных профилей партий», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что также жители могут написать напрямую парламентариям в таких социальных сетях, как Facebook (32 депутата), «ВКонтакте» (27 депутатов), Twitter (14) и «Одноклассники» (10).