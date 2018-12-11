РИАМО - 11 дек. На Фабричной улице в подмосковном Щелкове загорелся склад, возгорание тушат 30 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской обалсти.

«11 декабря в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, Щелково, улица Фабричная, дом 1. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания на складе принимают участие 30 человек и 10 единиц техники.

Согласно открытом данным, по вышеуказанному адресу расположены мебельная фабрика, полиграфические услуги, театр, магазин мебели и другие организации.