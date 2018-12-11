С 19 по 23 декабря в московском «Экспоцентре» пройдет крупнейшая выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка», где можно закупиться подарками к Новому году. Предновогодний праздник ремесел не обойдется без фарфора: расписных ваз, чайных пар, подсвечников и фарфоровых миниатюр, в том числе и символов наступающего года – свинок. Как выбрать «свою» фигурку из сотен других, и что сейчас в тренде у покупателей, в интервью РИАМО рассказа постоянный участник «Ладьи», фарфорист из Подмосковья c 50-летним стажем Лариса Хоменко.

Как делают авторскую керамику в Подмосковье>>

Фарфоровые «лабутены» и свинки-миниатюры

- Лариса, расскажите, как вы начали заниматься фарфором?

- Я родилась в семье потомственных фарфористов на Украине, поэтому выбор профессии был предопределен. Мой дед в 1930-х годах был главным художником знаменитого Барановского фарфорового завода, а второй дед – директором Городницкого фарфорового завода в 1950-х.

Я с детства увлекалась рисованием, а фарфором стала заниматься где-то с 14 лет, окончила Миргородский керамический техникум.

По распределению работала в Казахстане, а потом судьба на 12 лет забросила нас с семьей в Таджикистан. Там я дослужилась до главного художника Турсунзадевского фарфорового завода. Под впечатлением от неописуемой красоты таджикских узоров и сложился мой стиль росписи. С началом войны в Таджикистане в 1992 году пришлось снова менять место жительства. И вот уже больше 20 лет я живу и работаю в Подмосковье.

- Как бы вы определили собственный стиль?

- Его отличают украинско-восточные мотивы, вообще в моих узорах все крутится. Я часто изображаю свои любимые гранаты, и делаю это по-своему. Не меньше люблю традиционные русские мотивы, например, букеты цветов, как на жостовских подносах и павловопосадских платках.

- Что повезете на новогоднюю «Ладью»?

- Перед Новым годом всем нужны подарки и сувениры, поэтому у меня будет большой выбор всевозможных фарфоровых фигурок: колокольчиков, символов года – свинок, в том числе копилок и магнитов.

Большой популярностью у покупателей пользуются расписные наперстки и миниатюрные башмачки, украшенные лепными цветами и росписью. Поэтому мы привезем и «лабутены», и свадебные туфельки, и «рваные» башмаки, и балетные пуанты.

- Посоветуйте тем, кто впервые придет на «Ладью», как из тысяч похожих фарфоровых хрюшек выбрать свою?

- Фигурка должна на человека «посмотреть», достаточно взглянуть на ее мордочку. Любая игрушка должна улыбаться.

Топ‑5 самых известных сладостей в Подмосковье>>

В тренде – винтаж и пудра

- Как мастера улавливают тренды – что будет пользоваться спросом в этом году, а что – нет?

- На каждой выставке ко мне подходят люди, и я сразу набрасываю эскиз. Коллекционеры фарфоровых фигурок заказывают порой совсем неожиданные вещи. Например, в библиотеку заказали миниатюрные фигурки черепашек с книгами.

Причем каждый год мои фигурки становятся все мельче и мельче, потому что крупные формы, которые я делала к выставкам раньше, людям уже не нужны. Их просто некуда ставить. Могу сказать, что сейчас мы возвращаемся к нэцке (миниатюрная скульптура родом из Японии – ред.).

- А какие цвета фарфора сейчас в тренде?

- Сейчас в фарфоре популярны стиль винтаж и пудровый цвет. Это можно проследить на любой выставке.

- Когда приходишь на выставку, видишь так много похожих работ... Мастера не спорят друг с другом из-за идей?

- Для того, чтобы этого не было, надо делать лучше всех, надо делать свое! Моих узоров нет ни у кого. У моих фигурок – свои мордочки, глазки и улыбки. Ведь добиться милого выражения мордочки у той же свинюшки не так просто, как кажется.

- Расскажите по порядку – как рождается очередная фигурка?

- Все начинается с эскиза, потом из пластилина лепится моделька, а затем – гипсовая форма. На последнем этапе заливаем формы фарфоровым шликером, сушим, затираем швы, обжигаем, и так далее.

Это классическая технология. С тех пор, как китайцы ее придумали в VI-VII веке, ничего не изменилось. Появилась только подглазурная роспись и стали более разнообразными краски.

- Что из крупных форм пользуется спросом на ярмарках?

- Пользуются спросом подсвечники для каминов, вазы, на Пасху – «яйца Фаберже». Вообще крупные вещи сейчас покупают лишь единицы. А вот фарфоровые «малышки» – самое милое дело. И стоят совсем недорого, и такую милейшую вещицу человек вряд ли выбросит.

- А как же чайные сервизы?

- Конечно, утилитарные товары всегда будут пользоваться спросом – вазы, блюда, чашки, вазочки, кофейные пары.

Любители фарфора «помолодели»

- Чем сейчас можно удивить взыскательную публику, у которой все есть?

- Можно удивить чем-то необычным. Вот, например, у меня на стене в мастерской висела кривая тарелка, и я ее хотела выбросить. Пришли ко мне заказчики и сказали: «Боже вас сохрани это выбросить!» Оказалось, это сейчас модно. Вообще, сейчас модно все, что сделано своими руками. Слава ручного труда наконец-то возвращается, и это очень радостно. Люди возвращаются к гжели, к фарфору.

Был период засилья дешевого китайского фарфора низкого качества, но, наконец, люди все поняли и начали искать своих мастеров. Еще могу отметить, что наши покупатели стали моложе. Если раньше все скупали одни пенсионеры, то теперь основной контингент – это 30-35 лет.

Оружейник Коломенского кремля: «Световые мечи из «Звездных воин» не будут работать» >>

- Сложно ли сейчас мастерам? Как пробиться на выставки и найти своего покупателя?

- Самое главное – ничего не бояться и любить то, что ты делаешь. Неправда, что гжель и хохлома уже не в моде. Просто надо это красиво делать. Делай от души, и ценитель твоего творчества обязательно найдется.

Раньше я отдавала свои работы на реализацию, но потом поняла, что на выставке они стоят дороже, и, главное, находят отклик у покупателей.

Участие в выставках стоит не так дорого, ведь можно разделить аренду с другими мастерами.

Если боитесь идти на большую специализированную выставку, примите участие в ярмарке выходного дня! Встать там совсем недорого. Я как-то работала на такой выставке, стояла рядом с картошкой, огурцами и помидорами, и все было очень здорово. Я часто наблюдаю, как мастера приезжают на выставки из отдаленных уголков страны – Барнаула или Омска. Везут товар на какой-нибудь «шестерке» и ничего не боятся.

- Посоветуйтесь, как научить ребенка рисовать, приобщить к искусству?

- В Таджикистане мне пришлось стать муаллима – учителем рисования, ведь учителей тогда не хватало. Я говорила своим ученикам: «Математиками вы все не станете, а вот красиво рисовать сможете!» И у меня все хорошо рисовали. Главное – хвалить и подбадривать ребенка. Будет он рисовать в дальнейшем или нет, это не имеет значения, но его отношение к творчеству будет развиваться. Еще очень важно устраивать детям выставки, это их здорово мотивирует.

Я думаю, если ребенок родился в фарфоровой династии, например, в Гжели, где делают известные на весь мир изделия, он просто обязан перенять традиции. Точнее, родители просто обязаны ему это передать.

- У вас сейчас есть ученики, кому вы передаете свой опыт?

- У меня есть 9-летний внук, и ему очень интересно все, что я делаю. Он приходит ко мне посмотреть, полепить, помогает. Слепил как-то кота из пластилина, и мы сделали фарфорового кота по его эскизу. Он говорит, что бабушка его «модная». Я бы хотела, чтобы он стал архитектором. И я вижу, что эта идея ему нравится.

- А много ли может заработать мастер-фарфорист?

- Нет, конечно, много не заработаешь. Но я получаю такой кайф от творчества и общения с людьми, что деньги уходят на второй план.

Я участвую во многих выставках и вернисажах, езжу по Подмосковью. Недавно была в Сочи, впереди – две крупные предновогодние выставки в Москве. Хочу сказать большое спасибо всем, кто с такой благодарностью принимает мое творчество, особенно детям. Как они бегут к моим малюсеньким котикам и собачкам! Кайфую я и от бабушек. Приходит такая бабушка, в чувяках и поношенной куртке, и стоит, придирчиво крутит в руках мои фигурки. Потом спрашивает: «Сколько? Еще есть? Давайте пять штук!» Ведь бабушки себе никогда ничего не берут, а покупают подарки подружкам, родственникам, внукам. Это так здорово!

И в пир, и в мир: как делают резиновые сапоги в Подмосковье>>