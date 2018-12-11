РИАМО - 11 дек. Депутаты подмосковного парламента провели свыше 12 тысяч мероприятий в своих избирательных округах в 2018 году, также было проведено восемь выездных семинаров-совещаний для муниципальных властей, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Депутатами Мособлдумы в 2018 году в избирательных округах проведено свыше 12 тысяч мероприятий. Среди них контроль хода строительства и реконструкции объектов здравоохранения, образования, региональных и муниципальных дорог; проведение приемов жителей; контроль исполнения государственных программ; участие в мероприятиях муниципалитетов и так далее», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в 2018 году было проведено восемь выездных семинаров-совещаний для муниципальных властей, охвачено 18 муниципалитетов. По его словам, ставшие традиционными семинары-совещания дают возможность спланировать мероприятия на перспективу и также служат мониторингом действующего законодательства.

«Например, на семинаре в Щелкове прозвучал вопрос о состоянии усадьбы Гребнево. В итоге профильный комитет провел выездное мероприятие по данному вопросу, в результате чего был найден инвестор, который займется восстановлением памятника», - отметил Брынцалов.

Большинство депутатов Мособлдумы зарегистрировались в социальных сетях>>