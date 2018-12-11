РИАМО - 11 дек. С начала 2018 года депутаты подмосковного парламента приняли более 220 законов и внесли в Госдуму две законодательные инициативы, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«За 2018 год было проведено 29 заседаний Мособлдумы, на них рассмотрено 644 вопроса, принято 965 постановлений и 62 решения. Думой принято 224 закона, губернатором подписано 215 законов. В Госдуму внесено две законодательные инициативы», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что с начала 2018 года субъектами права законодательной инициативы в Мособлдуму внесено 245 проектов законов Московской области. Большинство традиционно внесено губернатором - 64,5%, еще 25,7% законопроектов внесли думские комитеты, 4,1% - органы местного самоуправления.

«Больше всего проектов законов региона принято в сфере государственно-правового строительства, социальной и бюджетной политики», - уточнил Брынцалов.