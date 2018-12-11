РИАМО - 11 дек. За рекордные полтора месяца на новогодние представления в Московском планетарии были проданы 8 тысяч из 8,5 тысяч билетов, говорится в сообщении пресс-службы столичного планетария.

«Елки в Планетарии проводятся уже четвертый год и являются уникальным в своем роде шоу. Игра артистов на сцене виртуозно соединяется с полнокупольной видеопроекцией – часть сказочного действия происходит прямо над головами зрителей, увлекая их в новогоднюю историю», – говорится в сообщении.

На этот раз организаторы подготовили новые спецэффекты: с помощью проекций на огромном куполе-экране зрители смогут почувствовать, как они уменьшаются в размерах вместе с главным героем, совершают полет над зимним лесом, путешествуют сквозь кротовьи норы.

Череда праздничных представлений в Московском планетарии продлится с 17 по 30 декабря.

«Сюжет сказочного спектакля в этом году посвящен традиционным ценностям: дружбе, взаимопомощи, справедливости и добру. Конечно, не обойдется без астрономических задачек и предновогоднего волшебства от Деда Мороза», – заключается в материале.