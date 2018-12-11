РИАМО - 11 дек. Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство современной системы высокотемпературной утилизации газа закрытого типа для комбинированной установки переработки нефти «Евро+», данная технология позволяет безопасно, надежно и экологично ликвидировать избыток технологического газа в случае его возникновения, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Новейший комплекс «Евро+» — это ключевой проект второго этапа модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».

«Оптимизация производственных процессов комплекса «Евро+» позволяет вовлекать все технологические газы в производство, а система утилизации включается только в случае необходимости — при переключениях установок, выводе в ремонт, профилактике», - отмечается в материале.

Процесс утилизации проходит в закрытой защищенной огнеупорной камере. Современные технологии гарантируют подачу большого объема воздуха и обеспечивают полное сгорание всех компонентов при нулевом воздействии на атмосферу. Конструкция высотой 42 метра оснащена 128 горелками — она полностью исключает открытое горение и тепловой шлейф, позволяя добиться низкого уровня шума и отсутствия запаха.

За управление комплексом отвечает надежная автоматизированная система управления технологическими процессами установки «Евро+». Датчики непрерывно измеряют давление в системе, при поступлении сигнала в работу включается необходимое количество горелок, которые быстро и безопасно утилизируют газ. Новый комплекс способен ликвидировать до 260 тонн газа в час.

«Система утилизации — это важная часть технологической цепочки Московского НПЗ, которая позволяет в штатном режиме избавляться от избытков газов, не позволяя им попасть в атмосферу. В ходе модернизации Московский НПЗ постоянно повышает эффективность производственных процессов, благодаря чему совокупное время работы этой системы сократилось с сорока до пяти дней в году», - добавляется в сообщении.