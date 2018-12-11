РИАМО - 11 дек. Летом следующего года в Московской области планируется полностью завершить установку контейнеров для раздельного сбора мусора, в городах с населением свыше 100 тысяч человек новые контейнеры установят в январе, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

«У нас установка контейнеров началась с 1 декабря. Руза, Орехово-Зуево, Щелково, Химки, Солнечногорск - это те муниципальные образования, где уже стоят новые контейнеры. Понятно, что наша основная задача - там, где образуется больше мусора, там все и обеспечить. Города-стотысячники мы планируем все за январь обеспечить новыми контейнерами. Дальше идут городские поселения и сельские поселения. Я думаю, что до июня-июля полностью вопрос по установке контейнеров для раздельного сбора по всей Московской области решим», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в настоящее время в ряде городских и сельских поселений проводится работа по созданию контейнерных площадок.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.

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