РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 дек. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска до 13 декабря восстановят асфальтобетонное покрытие на месте аварии на трубопроводе, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Мосавтодор».

«Восьмого декабря дорожными службами было обнаружено повреждение водопровода, находящегося на автодороге «ММК-Павловская Слобода-Нахабино». В настоящее время выполнены работы по замене водопровода и ремонту основания покрытия. До 13 декабря будут завершены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на трубопроводе, принадлежащем ОАО «РЖД», 10 декабря без холодной воды оказались 11 домов на улице Красноармейской в поселке Нахабино.

«Так как на момент установления собственника вода размыла асфальтобетонное покрытие и обильно вытекала на проезжую часть, то на участке с 18,9 километра по 19 километр было перекрыто движение транспорта. В настоящее время автомобильное движение на участке восстановлено», – заключается в сообщении.