РИАМО - 11 дек. Из-за неблагоприятных погодных условий в ближайшие дни в Москве и Подмосковье Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге, говорится в сообщении отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Согласно данным Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, на территории Подмосковья в ночь на 12 декабря и в ближайшие дни ожидается перепад температуры окружающего воздуха от положительных к отрицательным значениям.

«В связи с данными погодными условиями Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями», – говорится в сообщении.

Помимо этого, повышенной осторожности во время неблагоприятной погоды следует придерживаться и пешеходам. Нужно быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Кроме того, рекомендуется обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

«В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций обращайтесь в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8(495)688-81-71 или по единому номеру «112». Вам обязательно помогут!» – заключается в материале.