РИАМО - 11 дек. В Москве более 13,5 тысяч человек приняли участие во втором Всероссийском правовом диктанте, который прошел с 3 по 10 декабря во всех 85 субъектах страны, сообщил во вторник директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь.

«Лидером диктанта является Краснодарский край, здесь приняли участие 16 949 человек, на втором месте Москва – 13 644 человека, Ульяновская область на третьем месте – 8 639 человек», - сказал Гринь.

Он отметил, что Самарская область заняла четвертое место по количеству участников в диктанте – 7 тысяч человек, а пятерку лидеров замкнул Санкт-Петербург – более 6,5 тысяч участников.

Ранее Гринь сообщил, что во втором Всероссийском правовом диктанте приняли участие более 165 тысяч человек.

Всероссийский правовой диктант, посвященный 25-летию конституции РФ, прошел во всех 85 субъектах Российской Федерации с 3 по 10 декабря. Организацией и проведением диктанта занимались региональные отделения Ассоциации юристов России.

Диктант проходил в два этапа: первый стартовал 3 декабря в режиме онлайн на официальном портале – юрдиктант.рф, второй этап состоялся 7 декабря, когда во всех 85 субъектах страны прошло очное тестирование. Написать диктант могли все желающие старше 14 лет.

Задание диктанта было в виде теста из 30 вопросов, на его прохождение давалось 60 минут. Каждый участник получит сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.