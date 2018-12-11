РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Пожарные и спасатели городского округа Люберцы призывают жителей устанавливать в домах новогодние елки и украшать их гирляндами, строго придерживаясь правил, говорится в сообщении пресс-службы ТУ «Мособлпожспаса» по городскому округу.

«Нарядная красавица – ель в новогодние праздники радует всех и детей, и взрослых. Однако при выборе и установке новогодней елки стоит учитывать, что это украшение может принести в дом не только праздник. Ель, как настоящая, так и искусственная, легко может стать причиной пожара. Чтобы не возникло возгорание и праздник не был омрачен, рекомендуем придерживаться элементарных правил», – отмечается в сообщении.

Устанавливать елку следует вдали от электро- и отопительных приборов и источников открытого огня (каминов, газовых плит). Надо помнить, что еловая хвоя вспыхивает мгновенно и, если она сильно разгорится, погасить ее трудно.

«При выборе искусственной елки безопасней отдать предпочтение моделям, имеющим противопожарную пропитку (эта информация указывается на упаковке). Ель необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка; ее не следует ставить в проходах и около выходов. Гирлянды для украшения елки должны быть сертифицированы и приобретены только в специализированных магазинах», – уточняется в материале.

Кроме того, нельзя включать гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Также элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная фольга может замкнуть.

«Проверку гирлянды нужно произвести перед ее размещением на елке. В домашних условиях рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50. При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение) иллюминация должна быть немедленно выключена. Категорически запрещено использование свечей, бенгальских огней и прочих новогодних атрибутов с открытым источником огня в качестве иллюминации ели», – подчеркивается в сообщении.

Нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь и когда никого нет дома.

Чтобы елка не могла опрокинуться и поранить ребенка, она должна быть правильно собрана и установлена, а игрушки равномерно на ней распределены.

«Малыши должны находиться только под присмотром взрослых. Для детской безопасности елку лучше нарядить легкими небьющимися украшениями – бантами, шишками, шарами из стеклопластика», – резюмируется в материале.

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