РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. Жительниц подмосковных Люберец попросили оценить работу Центра охраны материнства и детства и оставить отзыв на официальном сайте учреждения, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова и члены общественной палаты Подмосковья провели оценку качества работы Центра охраны материнства и детства Люберец в рамках проекта «Марафон по роддомам». Почетными гостями центра стали основатель марафона, врач-педиатр, блогер Татьяна Буцкая, а также члены Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов и Гузель Камаева.

«Главное, чтобы нашим женщинам в роддомах было комфортно. Это не больница, не госпиталь, это родильный дом, приятное место. Нужна система оценивания роддомов. Для этого был создан «Марафон по роддомам». Я вас прошу: после родов оставьте отзыв на сайте учреждения, там будет небольшая анкета», – сказала Буцкая.

По словам главврача учреждения Татьяны Мельник, в Центре охраны материнства и детства работает профессиональный коллектив. Она отметила, что в центре проводят инновационные операции, а также успешно выхаживают недоношенных детей.

«Мы хотели бы составить рейтинг всех наших учреждений для того, чтобы помогать будущим мамам выбрать роддом. Все сейчас спрашивают у подруг или врачей, но хотелось бы иметь комплексную оценку каждого учреждения. Мы придумали три блока, по которым будем оценивать каждое учреждение. Сначала мы пойдем по перинатальным центрам, у нас в области 42 родовспомогательных учреждения, из них шесть как раз перинатальных центров», – пояснила Солдатова.

Она отметила, что будут, в частности, оценивать оказание медицинской помощи. Была создана комиссия по оценке учреждений для составления медицинской анкеты.

«Мы должны знать, сколько и где преждевременных родов, например, чтобы мы понимали особенности роддома», – заключила Солдатова.