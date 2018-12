Для новогодних корпоративов, ужина с родителями и Secret Santa с друзьями нужно продумать свой праздничный образ. В капсульных новогодних коллекциях разных брендов стоит обратить внимание на тренды 2018 года – бунтарские 80-е с обилием пайеток, стразов, блесток, прозрачные боди, ультракороткие платья и жакеты с объемными плечами. Обозреватель РИАМО выбрала трендовые образы на Новый год 2019, которые подойдут на все случаи жизни.

Ультрафиолет

Главным цветом 2018 года по версии института Pantone был ультрафиолет, поэтому на новогодний корпоратив, предновогодние ужины с бабушкой и танцы с друзьями можно смело выбирать все оттенки этого цвета. В новогодней коллекции I am studio сразу три платья фиалкового оттенка с модным принтом в горошек из 80-х, а в коллекции Cos, которую теперь можно купить в Москве, фиолетовые платья-свитер – такие будет удобно надеть за город.

Для тех, кто хочет быть в более строгом образе, стоит присмотреться к трикотажному платью To be blossom.

На фото: платье мини с принтом I am studio, платье Soeasy Moscow, платье-свитер Cos, платье To be blossom

Пайетки, блестки

Мятежный дух 80-х – популярная тема для новогодних корпоративов в 2018 году. Удивить коллег можно пайетками, блестками и металликом. Соревноваться в яркости лучше всего в нарядах, которые выдерживают баланс между элегантной женственностью и дискотечным праздником, как в капсульных коллекциях у 12Storeez, I am studio, Soeasy Moscow и 2moodstore. В пайетках могут быть юбки с асимметричным низом, платья или объемные жакеты, которые стоит сочетать с монохромными брюками и топом.

На фото: золотая юбка миди из пайеток 12Storeez, пайейточное платье Cuba Multicolor Soeasy Moscow, платье-футляр с пайетками I am studio, жакет из пайеток 2moodstore

Платье миди

Тем, кто хочет почувствовать себя королевой вечера, стоит присмотреться к платьям длины миди, которые в этом сезоне должны быть из люрекса, ткани «травка», с бахромой, пайетками и блестками. Надеть их можно на тематический новогодний корпоратив, новогодний ужин в ресторане и даже домашнюю вечеринку соответствующей тематики.

На фото: длинное платье из ткани «травка» 12Storeez, длинное платье с бахромой SoeasyMoscow, платье-мини из люрекса Iamstudio

Вызывающая прозрачность

«Голые» образы – платья или боди под цвет тела в тренде уже второй сезон, и до сих пор вызывают неоднозначные реакции у окружающих. Бралетты вместо топа, полупрозрачные комбинации с мужскими пиджаками – вариант для смелых, хоть на корпоративе, хоть в компании друзей. Но если вы все-таки решитесь сочетать полупрозрачные боди с бралеттом на новогодней вечеринке, то в качестве низа подойдут широкие брюки, узкие джинсы или пышная юбка. Для тех, кто боится шокировать начальника на корпоративе, привлечь к себе внимание подвыпивших коллег и обрасти завистью подруг, стоит обратить внимание на боди с бархатными вставками и прозрачными рукавами. Если и это вам кажется смело, то оденьтесь в прозрачное платье черной королевы. Кстати, последнее можно надеть и на новогодний ужин с родными.

На фото: черное платье-сетка в горох Sultanna Frantsuzova, боди в горох 2moodstore, блуза-боди Косса

Провокационное мини

Еще один тренд, который вернулся к нам из 80-х, – провокационное мини. В сочетании с пайетками и бахромой оно способно произвести фурор на любой новогодней вечеринке. Надеть короткое платье или юбку при наличии хорошей фигуры можно и на Secret Santa с друзьями и на новогодний корпоратив с коллегами. Если сомневаетесь в уместности такого наряда, вспомните жену президента Франции Брижит Макрон, которая надевает мини по поводу и без.

На фото: комбинация мини «Зефирка»2moodstore, платье мини из пайеток 12Storeez, платье мини из бахромы 12Storeez

Костюмы в пижамном стиле

В капсульных новогодних коллекциях российских дизайнеров большая роль отведена брючным костюмам, которые могут быть с двубортными пиджаками в мужском стиле, в пижамном стиле и трикотажные костюмы для прогулок за город. Самый модный костюм – жакет и брюки, расшитые пайетками, в пижамном стиле. Прелесть такого наряда в том, что жакет можно сочетать с монохромным платьем-комбинацией или надеть на голое тело и отправиться так на предновогоднюю дискотеку с друзьями и стать главным «диско-шаром» вечера, а брюки – с полупрозрачным боди. Для тех, кто отмечает Новый год за городом, стоит обратить внимание на трикотажные костюмы с люрексом, которые будут смотреться выигрышно даже с уггами.

На фото: брючный костюм свободного покроя с пайетками Iamstudio, костюм из люрекса Tobeblossom, комплект рубашка с брюками «травка» 12Storeez, брючный костюм с блесткамиSoeasyMoscow