РИАМО - 11 дек. Московский городской суд приговорил полицейского к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Во вторник в Московском городском суде оглашен приговор в отношении Алексея Житнюка. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 275 УК РФ (Государственная измена – ред.) и ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Житнюка лишили специального звания – старший лейтенант полиции, добавил собеседник.