РИАМО - 11 дек. Власти Московской области планируют завершить рекультивацию мусорного полигона «Кучино» досрочно, на это нацелены все силы подрядчиков, сообщил журналистам зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«Я надеюсь, что рекультивацию этого полигона («Кучино» - ред.) также удастся в следующем году завершить досрочно», - сказал Куракин.

Он отметил, что все силы подрядчиков, работающих на полигоне, нацелены на скорейшее завершение рекультивации.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Рекультивация полигона началась в марте 2018 года. Завершение работ по рекультивации стоимостью около 4 миллиардов рублей намечено на 2019 год.