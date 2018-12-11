РИАМО - 11 дек. На церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, проходящую в Центральном доме журналиста в Москве, приехал президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИАМО во вторник.

Президент поднялся на сцену и возложил к гробу ушедшей правозащитницы букет цветов. После чего сел рядом с сыном Алексеевой и несколько минут с ним поговорил.

Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она скончалась после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года - председатель МХГ. В 2002–2012 годах – член комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).