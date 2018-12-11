РИАМО - 11 дек. Летом следующего года будет полностью решена проблема неприятного запаха, поступающего с мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«Запаха будет меньше, потому что зима, ляжет снег, и мы считаем, что это даст свой эффект. Мы прогнозируем, что кратковременное возникновение проблем начнется у нас в апреле-мае, когда будет активное таяние снега. Но мы считаем, что к этому моменту у нас будут оборудованы все предусмотренные проектом скважины», - сказал Куракин.

Он добавил, что после таяния снега начнется работа по засыпке тела полигона.

«Будет 50 сантиметров грунта, что даст дополнительную изоляцию. Мы считаем, что проблема запаха на «Кучине» будет полностью решена в июне», - сказал Куракин.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Рекультивация полигона началась в марте 2018 года. Завершение работ по рекультивации стоимостью около 4 миллиардов рублей намечено на 2019 год.