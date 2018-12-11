РИАМО - 11 дек. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 31,5% (на прошедшей 48 неделе – на 34,6%)», – говорится в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, среди которых превалировали вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и риновирусы.

В столице продолжается иммунизация населения против сезонного гриппа. По состоянию на 10 декабря 2018 года, за счет всех источников финансирования в Москве привито более 7,4 миллиона человек, в том числе более 1,2 миллиона детей.

Вакцинация населения против гриппа продолжается в негосударственных медицинских организациях за счет средств предприятий и граждан. В текущем эпидсезоне привиться против гриппа можно вакцинами отечественного производства: «Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Ультрикс».