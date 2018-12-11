РИАМО – 11 дек. Во втором Всероссийском правовом диктанте приняли участие более 165 тысяч человек, диктант проводился с 3 по 10 декабря во всех 85 субъектах страны, написать диктант могли все желающие старше 14 лет, сообщил во вторник директор центра мониторинга законодательства и правоприменения университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь.

«В этом году участие во Всероссийском правовом юридическом диктанте приняли свыше 165 тысяч человек. В этом году уникальность мероприятия заключалось в том, что оно считало две формы», - сказал Гринь.

Он отметил, что первый этап стартовал 3 декабря, в День юриста, в режиме онлайн на официальном портале – юрдиктант.рф.

Второй этап состоялся 7 декабря, когда во всех 85 субъектах Российской Федерации прошло очное тестирование, которое завершилось 10 декабря.

Написать диктант могли все желающие старше 14 лет.

Жители Подмосковья написали Всероссийский правовой диктант на 32 площадках 7 декабря.

Задание диктанта было в виде теста из 30 вопросов, на его прохождение давалось 60 минут. Каждый участник получил сертификат об участии в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.